Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Grevenbroich - Am 08.04.2018 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der B 477 in Höhe der Ortslage Gubisrath ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es während eines Überholvorganges zu einer Kollision zwischen dem Motorrad und einem Pkw. Der 24-jährige Motorradfahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und verletzte sich schwer.Er wurde zur Behandlung mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden, die B 477 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Ma.)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde Leitstelle Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-0 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw