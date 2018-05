Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Neuss - Am 09.05.2018, um 16:23 Uhr, kam es in Neuss an der Einmündung der Zollstraße / Erftstraße zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund eines Bedienungsfehlers des Automatikfahrzeuges fuhr eine 75 jährige BMW-Fahrerin beim Abbiegen in die Erftstraße gegen eine Mauer. Dabei wurde das Fahrzeug, ein Zaun und ein dort stehendes Fahrrad beschädigt. In diesem Zusammenhang dürfte eine zuvor auf der Fahrbahn befindliche Verschmutzung durch Speiseöl zu einer deutlichen Schlüpfrigkeit der Fahrbahn und zum Unfallverlauf beigetragen haben. Es wurden keine Personen verletzt. Es kam im Unfallbereich kurzzeitig zu leichten Verkehrsstörungen. (ev.)

