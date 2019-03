Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Grevenbroich - Am 19.03.2019 gegen 19.25 Uhr ereignete sich in Grevenbroich an der Kreuzung B477 / K 33 ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Ein 19-jähriger Grevenbroicher übersah nach derzeitigem Ermittlungsstend bei Linksabbiegen mit seinem PKW von der B 477 in Richtung Rosellen den auf der B 477 entgegenkommenden PKW einer 65-jährigen Neusserin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Grevenbroicher leicht, die Neusserin schwer und ihr Mitfahrer leicht verletzt. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung gesperrt, es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Leitstelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-0 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw