Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Dormagen - Am 24.03.2019 um 20.10 Uhr kam es auf der B 9 in Dormagen-St.Peter zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem abbiegenden Linienbus und einem Motorradfahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 45-jährige Fahrer eines unbesetzten Linienbusses, der von Neuss in Richtung Dormagen fuhr, in Höhe einer Tankstelle nach links auf das Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 49-jährigen Kradfahrer. Beim Versuch, dem Bus auszuweichen, kam der Kradfahrer zu Fall, das Motorrad rutschte gegen den Bus.

Der Kradfahrer wurde durch den Sturz schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließende Aufräumarbeiten war die B 9 zeitweise vollständig gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderuzngen.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Leitstelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-0 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw