Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Verkehrsunfall mit vier ...

Verkehrsunfall mit vier schwer verletzten Personen und einer leicht verletzten Person

Korschenbroich - Am 07.10.18, gegen 05:45h, befuhr ein 47-jähriger Korschenbroicher mit seinem Kleintransporter die L 361 in Richtung Grevenbroich. Unmittelbar vor der Kreuzung L 361/L 381 kam er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, welcher komplett umgeknickt wurde. Im weiteren Verlauf drehte sich der Kleintransporter um die eigene Achse und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, vier weitere Insassen in dem Fahrzeug im Alter von 16 bis 50 Jahren wurden schwer verletzt und umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 361 komplett gesperrt. Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Der Kleintransporter wurde abgeschleppt, es entstand Totalschaden. (kl.)

