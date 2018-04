Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Verkehrsunfall mit zwei ...

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Jüchen - Am 08.04.2018 gegen 16:55 Uhr ereignete sich auf der L 32 in Höhe der Zufahrt zum Nikolauskloster ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein aus Richtung L 361 kommender 81-jähriger Fahrradfahrer nach links zum Nikolauskloster abbiegen. Während des Abbiegens wurde er von einem in gleicher Richtung fahrenden 24-jährigen Kradfahrer überholt, zu Fall gebracht und leicht verletzt. Das Motorrad rutschte vor ein Verkehrszeichen. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Ma.)

