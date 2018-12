Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Verkehrsunfall zwischen ...

Verkehrsunfall zwischen Krankenfahrstuhl und Auto

Grevenbroich-Innenstadt - Ein Schwerverletzter und eine Leichtverletzte waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen (03.12.). Gegen 07:30 Uhr saß ein Senior in seinem Krankenfahrstuhl an der Fußgängerfurt des Ostwalls, in Höhe Am Zehnthof. Seine Fußgängerampel zeigte Rotlicht. Aus bis dahin ungeklärter Ursache setzte sich sein Gefährt plötzlich bei Rotlicht in Bewegung und geriet auf die Straße. Dabei wurde er von einem BMW erfasst, der auf der Straße Ostwall in Richtung Landstraße 361 unterwegs war. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Senior in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt eine leichte Verletzung. Die Polizei stellte den Rollstuhl sicher.

