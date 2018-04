Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Verkehrsunfallflucht ...

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Neuss - Am 16.04.2018 befuhr ein 56-jähriger Neusser um 00:36 Uhr die Furtherhofstraße in Richtung Böcklerstraße. In Höhe der Hausnummer 21 kam er mit seinem VW Golf nach recht von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei dort abgestellten PKW der Marken Nissan und Dacia. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete er von der Unfallstelle in zunächst unbekannte Richtung. Ein Zeuge, der auf das Geschehen aufmerksam geworden war, informierte sofort die Polizei Neuss. An der Unfallstelle konnte das vordere Kennzeichen des Flüchtigen aufgefunden werden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten dazu, dass der Unfallverursacher im Garten seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Hier wurde schnell der Grund für seine unsichere Fahrweise und das Verlassen der Unfallstelle ersichtlich. Der Neusser stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Nach der fälligen Blutprobenentnahme und Führerscheinsicherstellung, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. ( esch )

