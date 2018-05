Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Verkehrszeichen ...

Verkehrszeichen beschädigt - Polizei ermittelt gegen junges Trio

Dormagen-Zons - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (9./10.5.), gegen 02:25 Uhr, erhielt die Polizei den Hinweis eines Anwohners, dass an der Schlossstraße Verkehrszeichen zerstört würden. Eine Personenbeschreibung des verdächtigen Trios lieferte der Anrufer gleich mit. Die eingesetzten Polizisten entdeckten wenig später, in unmittelbarer Nähe, drei junge Männer im Alter von 16 bis 19 Jahren, auf die die Beschreibung zutraf. Sie waren alkoholisiert und stritten ab, etwas zerstört zu haben. Den 16-Jährigen nahmen die Polizisten mit zur Wache, da er die Örtlichkeit nicht verlassen wollte und einem Platzverweis nicht nachkam. Die Eltern wurden verständigt.

An der Schlossstraße stellte die Polizei ein beschädigtes Verkehrszeichen (Verbot für Kraftfahrzeuge, Symbolbild siehe Anlage) fest. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen gegen das Dormagener Trio aufgenommen.

