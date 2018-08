Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Vermisster ist zurück - ...

Vermisster ist zurück - Öffentlichkeitsfahndung beendet

Neuss - Wir berichteten mit unserer Pressemitteilung vom 16.08.2018, 13:49 Uhr, über einen vermissten, orientierungslosen Mann aus Neuss.

Die Besatzung eines Rettungswagens hatte die örtliche Berichterstattung verfolgt und den Vermissten am Donnerstagnachmittag (16.8.) in Neuss-Hoisten auf der Straße wiedererkannt. Um den Gesundheitszustand näher zu überprüfen, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist hiermit beendet.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw