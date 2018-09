Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Versuchter ...

Versuchter Handtaschenraub in der Innenstadt

Neuss - Am Montag, 24.09.2018, gegen 18:40 Uhr, kam es in der Neusser Innenstadt zu einem versuchten Raubdelikt. Eine 70-jährige Neusserin wartete an der Fußgängerlichtzeichenanlage Erftstraße/Neustraße, als sie plötzlich zu Boden gestoßen und zeitgleich versucht wurde ihre Handtasche zu entreißen. Geistesgegenwärtig hielt die GES ihre Handtasche fest, so dass der unbekannte Täter ohne Beute flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, dunkel Haare, blaue Jacke und dunkle Hose. Die Flucht ging zu Fuss von der Erftstraße in Richtung Drususallee. Hier ging der Blickkontakt verloren. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief leider erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat oder die Flucht des Mannes beobachtet haben, sich mit der Kriminalpolizei unter Telefon: 02131/3000 in Verbindung zu setzen.

