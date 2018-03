Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Wohnungseinbruch an der ...

Wohnungseinbruch an der Selfkantstraße

Kaarst - Unbekannte kletterten am Donnerstag (22.03.), in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:50 Uhr, auf den Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Selfkantstraße. Dort hebelten die Einbrecher die Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hinweise zur Beute liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Informationen rund um das Thema Einbruchskriminalität und wie man sich durch technische Sicherungen bestmöglich davor schützen kann, finden Interessierte auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/

