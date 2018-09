Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Wohnungseinbruch in ...

Wohnungseinbruch in Barrenstein - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich - Am Samstagabend (01.09.) haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Bungalow am Karl-Herriger-Weg in Grevenbroich verschafft. Die Tatzeit liegt zwischen 19:45 Uhr und 23:55 Uhr. Der oder die Täter hebelten mit brachialer Gewalt ein Fenster auf und gelangten so in das Einfamilienhaus.

Bei ihrer Diebestour durch die Räume ließen die Einbrecher neben Schmuck, auch zwei Notebooks und eine Fotokamera mitgehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

