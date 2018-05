Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Wohnwagen gestohlen - ...

Wohnwagen gestohlen - Zeugen gesucht

Neuss - Zwischen Sonntag (27.05.), 18:00 Uhr, und Montag (28.05.), 17:00 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter in Grefrath einen weißen Wohnwagen der Marke Fendt mit dem amtlichen Kennzeichen NE-GK2017. Der Caravan stand zur Tatzeit auf einer angemieteten Parzelle an der Lanzerather Dorfstraße. Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.

