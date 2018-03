Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Zeuge vereitelt Einbruch ...

Zeuge vereitelt Einbruch in ein Cafe

Dormagen - Als ein Zeuge Freitagabend (23.03.), gegen 22:00 Uhr, mit seinem PKW das rückseitige Gelände eines Cafe`s an der Kölner Straße befuhr, stellte er zwei Verdächtige fest. Er ahnte sofort, dass es sich hier um Einbrecher handeln könnte. Die beiden Unbekannten wollten dann auch sofort zu Fuß flüchten. Der 25-jährige Dormagener machte sich an die Verfolgung der Beiden und konnte schnell eine junge Frau stellen, festhalten und der zwischenzeitlich informierten Polizei übergeben. Das Einbruchswerkzeug befand sich noch am Tatort. Die Fahndung nach dem Mittäter verlief zunächst erfolglos. 20 Minuten später stellte sich ein 18-jähriger Kaarster der Polizei. Auf das junge Pärchen wartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls.

