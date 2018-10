Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Zwei Verletzte bei ...

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Kaarst - Am Dienstag, 02.10.2018, gegen 21:44 Uhr, kam es auf der Neusser Straße (L 44) in Kaarst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Zivilfahrzeug der Polizei und einem Pkw aus Neuss. Während der Streifenfahrt in Richtung Kaarst fielen den Zivilbeamten im Bereich der dortigen Autobahnbrücke zwei dunkel gekleidete Personen auf. Im Rahmen eines Wendemanövers, um die beiden Personen einer Kontrolle zu unterziehen, kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Skoda der von einer 26-jährigen geführt wurde. Hierbei wurde sowohl die junge Frau als auch ein im Zivilfahrzeug auf dem Beifahrersitz sitzender Polizeibeamter leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (Ro.)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Leitstelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-0 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw