Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / 31 Jährige führt Pkw in ...

31 Jährige führt Pkw in stark alkoholisiertem Zustand und ohne Fahrerlaubnis

Troisdorf - Am Sonntag, den 04.11.2018 gegen 02:00 Uhr befuhr eine 31 jährige Troisdorferin mit ihrem Pkw die Bonner Straße in Troisdorf auffällig langsam und in starken Schlangenlinien. Daraufhin wurde sie von Polizeibeamten der Polizeiwache Troisdorf angehalten und überprüft. Ein vor Ort durchgeführter Altemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Einen Führerschein konnte die 31 Jährige nicht vorweisen.

