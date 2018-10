Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / 63-jährige Beifahrerin ...

63-jährige Beifahrerin leicht verletzt

Sankt Augustin - Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der "Alte Heerstraße" in Sankt Augustin am Mittwochmorgen (17.10.2018) gegen 10.15 Uhr ist die 63-jährige Beifahrerin eines 91-jährigen BMW-Fahrers leicht verletzt worden. Sie kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der 91-jährige Sankt Augustiner war nach eigenen Angaben beim Ausparken vom Bremspedal abgerutscht. Dadurch verlor er die Kontrolle über den Wagen und fuhr mit der Fahrzeugfront gegen die Schaufensterscheibe einer Apotheke, die zerbrach. Bei der Kollision ist die in Sankt Augustin wohnhafte Frau leicht verletzt worden. Der Sachschaden wird auf circa 16.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Bi)

