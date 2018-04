Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Alleinunfall einer ...

Alleinunfall einer Fahrradfahrerin mit E-Bike

Hennef - Am heutigen Sonntag, 08.04.2018 um 13:52 Uhr wurde die Polizeileitstelle über den Sturz einer Fahrradfahrerin in Hennef informiert. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr eine 50jährige Radfahrerin aus Eitorf die Straße "In der Helden" um auf die Brücke über die Sieg zu gelangen. Hierbei blieb sie offenbar mit einer Pedale an einem Sperrpfosten hängen und kam zu Fall. Trotzdem sie einen Fahrradhelm trug, zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde nach rettungsdienstlicher Erstversorgung, in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt. (DS)

