Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Alleinunfall mit einer ...

Alleinunfall mit einer schwerverletzten Fahrerin

Eitorf-Irlenborn - Am heutigen Samstag, dem 27.10.2018 um 20:58 Uhr erhielt die Polizeileitstelle Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Die Besatzung des ersteintreffenden Streifenwagens konnte zunächst keine Unfallstelle ausmachen. Erst die Melder wiesen den Beamten den Weg in einen Garten, der von einer Hecke umgeben ist. Die Unfallstelle war von der Straße aus nicht zu sehen. Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 49jährige Eitorferin mit ihrem Fahrzeug die Hauptstraße in Eitorf-Irlenborn, aus Eitorf kommen. Aus ungeklärter Ursache verlor sie in Höhe der Hausnr. 11 die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und fuhr durch die Hecke des Anwesens und stieß sodann gegen die dortige Hauswand. Zur Rettung der Fahrerin musste die Feuerwehr einige Büsche und Sträucher entfernen. Die Frau wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurde bei dem Unfall schwerverletzt und konnte noch nicht befragt werden. Eine Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers kann derzeit ausgeschlossen werden. Eine medizinische Ursache für den Unfall scheint derzeit am wahrscheinlichsten. Die Ermittlungen hierzu dauern jedoch noch an. Es entstand erheblicher Sachschaden. (DS)

