Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Auffahrunfall auf der B478

Auffahrunfall auf der B478

Neunkirchen-Seelscheid - Heute Morgen (03.09.2018) kam es auf der Bröltalstraße (B478) zu einem Auffahrunfall in Höhe der Ortschaft Neunkirchen-Seelscheid Ingersau. Eine 39-jährige Kölnerin fuhr mit ihrem VW Kleinwagen auf der B478 von Hennef in Richtung Ruppichteroth. An der fest installierten Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an der B478 in Höhe Ingersau bremste sie ihr Fahrzeug stark ab. Ein dahinter fahrender 25-jähriger BMW-Fahrer aus Neunkirchen-Seelscheid bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr mit seinem Auto auf den Wagen der Kölnerin auf. Die junge Frau wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge der beiden Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 14.500 Euro geschätzt. Die B478 musste für rund 30 Minuten gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen abgeleitet. (Bi)

