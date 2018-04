Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Außergewöhnlicher ...

Außergewöhnlicher Briefkasten gestohlen

Ruppichteroth - Am Donnerstag, 29.04.2018, zwischen 09:30 Uhr, und 10:30 Uhr, wurde in Ruppichteroth-Hodgeroth ein auffälliger Briefkasten gestohlen. Der stählerne Standbriefkasten mit Paketbox stand im umzäunten Vorgarten eines freistehenden Einfamilienhauses an der Hodgerother Straße. Der schwarz lackierte Kasten ist aufwändig gestaltet mit einem Harfensymbol auf drei Seiten versehen. Zudem befinden sich die Aufschriften "PRO MUSICA" und "ET ARTE" darauf. Der Briefkasten hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Aufgrund seins hohen Gewichts wurde wahrscheinlich ein Kraftfahrzeug für den Abtransport benutzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3421 entgegen.(Ri)

