Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Beim Abbiegen ...

Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen

Troisdorf - Am Dienstag (27.03.2018) gegen 07.40 Uhr hat ein 39-jähriger Autofahrer beim Abbiegen auf die Straße "Zum Kalkofen" in Troisdorf-Bergheim einen Motorradfahrer übersehen. Der 54 Jahre alte Zweiradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt in ein Bonner Krankenhaus eingeliefert. Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen und Zeugenangaben war der 39-jährige Fahrer eines roten Seats auf der Straße "Am Krausacker" in Richtung der Einmündung "Zum Kalkofen/Am Krausacker" gefahren. Dort wollte der Troisdorfer nach links auf die Straße "Zum Kalkofen" abbiegen. Beim Abbiegen aus der untergeordneten Straße auf die bevorrechtigte Straße übersah er offensichtlich die rote Suzuki des 54-jährigen Troisdorfers. Der Biker war auf der Straße "Zum Kalkofen" in Richtung der Rheinstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zum Kontakt zwischen PKW und Motorrad und der Motorradfahrer stürzt auf die Fahrbahn. Durch den Sturz wurde der Troisdorfer schwer verletzt. Zur Spurensicherung wurde die Unfallaufnahmegruppe der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hinzugezogen. Das Motorrad des 54-Jährigen kam zur Eigentumssicherung auf das Gelände eines Abschleppunternehmens. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 4000,- Euro. (Bi)

