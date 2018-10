Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Betrunkener Fahrradfahrer ...

Betrunkener Fahrradfahrer verletzt Unfallzeugen mit einer Schere

Sankt Augustin - Ein 55-jähriger Sankt Augustiner verletzte am Sonntagnachmittag (30.09.2018) mit einer Schere einen 54-jährigen Unfallzeugen, der ihm nach einem Sturz mit dem Fahrrad helfen wollte. Der offensichtlich angetrunkene 55-Jährige war mit dem Fahrrad beim Abbiegen von der Fritz-Schröder-Straße auf die Siegstraße gestürzt. Ein 54-jähriger Zeuge aus Köln hatte den Sturz beobachtet und kam dem Verunfallten zur Hilfe. Dieser wurde umgehend aggressiv und wollte sich nicht helfen lassen. Er nahm eine mitgeführte Schere in die Hand und bedrohte damit den Helfer. Der Kölner konnte dem Radfahrer die Schere abnehmen, verletzte sich dabei jedoch leicht. Er zog sich eine oberflächliche Schnittverletzung zu. Bevor die Polizei eintraf, machte sich der 55-Jährige zu Fuß auf den Heimweg. Die Polizeistreife holte den Flüchtigen jedoch ein und nahm ihn mit zur Polizeiwache. Nach der Entnahme einer Blutprobe, einen Atemalkoholtest hatte er verweigert, kam der Sankt Augustiner zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss und gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet. (Bi)

