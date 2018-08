Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Bilanz zum Sicherheitstag ...

Bilanz zum Sicherheitstag in Troisdorf und Niederkassel

Troisdorf, Niederkassel - Beim gestrigen Sicherheitstag (22.08.2018) in Troisdorf und Niederkassel waren insgesamt 70 Einsatzkräfte der örtlichen Polizeidienststellen, der Bereitschaftspolizei und der kommunalen Ordnungsämter gemeinsam unterwegs. Auf der Agenda standen Verkehrsüberwachung, Personenkontrollen an Orten, die von Bürgerinnen und Bürgern als unsicher empfunden werden, zivile Überwachung gegen Straßenkriminalität sowie Gaststätten- und Spielhallenkontrollen. Auch Beschwerdestellen zu wilden Müllablagen oder zu Sichtbehinderungen durch Pflanzenüberwuchs an Einmündungen und Kreuzungen wurden unter die Lupe genommen. Bei den Verkehrskontrollen fielen drei Fahrer auf, die ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren. Sie mussten ihre Autos stehen lassen und erwarten nun ein Strafverfahren. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs. Sie mussten ein Verwarngeld zahlen oder erwarten nun Post von der Bußgeldstelle. Den Fahndern gingen ein Mann und eine Frau ins Netz, die per Haftbefehl gesucht wurden. Es ging unter anderem um Betrugsdelikte und Steuervergehen. Beide waren zu Geldstrafen in Höhe von mehreren tausend Euro verurteilt, die sie allerdings nicht zahlen konnten, und mussten somit in Haft genommen werden. Noch am späten Abend entrichteten Verwandte und Freunde der Festgenommen die Summen und beide konnten entlassen werden. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger kamen mit den eingesetzten Beamtinnen und Beamten ins Gespräch und gaben positive Rückmeldungen ob der starken Polizeipräsenz und dem beruhigenden Sicherheitsgefühl. Der Troisdorfer Wachleiter Manfred Reuter, der den Gesamteinsatz leitete, zeigte sich zufrieden mit dem Einsatzverlauf und lobte die gute Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern von Niederkassel und Troisdorf.(Ri)

