Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Brand an der Gesamtschule ...

Brand an der Gesamtschule Sankt-Augustin Menden

Sankt Augustin - Am heutigen Tag um 14:54 Uhr wurde die Polizei, durch die Rettungsleitstelle über einen Brand an der Gesamtschule in Sankt-Augustin Menden in Kenntnis gesetzt. Nach den ersten Ermittlungen vor Ort brannte es unter einem der Schulcontainer, die als Klassenräume genutzt werden. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr Sankt Augustin konnte eine Ausweitung des Brandes verhindert werden. Noch während der Löscharbeiten meldeten sich ein 11jähriger Junge und ein 10jähriges Mädchen bei den eingesetzten Polizeibeamten und berichteten, dass sie versucht hätten, dass Feuer zu löschen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und der Anhörung, im Beisein der Erziehungsberechtigten, gaben beide Kinder zu, gezündelt zu haben. Als sie dem Feuer nicht mehr Herr wurden, haben sie zum Glück den Notruf 112 gewählt, wodurch die Feuerwehr einen größeren Schaden vermeiden konnte. Die beiden Kinder wurden in die Obhut der Eltern übergeben. Wie hoch der Schaden an dem Schulcontainer ist, steht noch nicht fest. Der Schulbetrieb am morgigen Tag dürfte hierdurch nicht beeinträchtigt sein. (DS)

