Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Dieb flüchtete mit Roller

Dieb flüchtete mit Roller

Troisdorf - Am Freitagabend kam es gegen 17.45 Uhr auf der Larstraße zu einem Geldbörsendiebstahl durch einen unbekannten Rollerfahrer, dieser flüchtete nach der Tat.

Ein 44jähriger Troisdorfer war mit seinem Fahrrad auf dem Nachhauseweg. Als er zu Hause angekommen war, fiel ihm seine Geldbörse aus der Hosentasche auf den Gehweg. Er stellte sein Fahrrad ab, um dann seine Geldbörse aufzuheben. In diesem Augenblick kam ein unbekannter Mann auf seinem Motorroller angefahren, stoppte kurz, nahm die Geldbörse an sich und flüchtete über die Larstraße in Richtung Feuerwache. Der Geschädigte verfolgte den Rollerfahrer kurz, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Eine Rückgabe oder Abgabe der Geldbörse erfolgte bisher nicht. Der Vorfall ereignete sich auf der Larstraße in Höhe der Augustastraße.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 55-60 Jahre alt, stämmige Figur, trug einen schwarzen Helm und war mit einem dunkelfarbenen Motorroller mit Topcase unterwegs.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder dem mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel. 02241 8080 bei der Polizeiwache Troisdorf zu melden. (Th.)

