Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Drei Verletzte bei ...

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Troisdorf - Am Samstagnachmittag kam es gegen 14.40 Uhr an der Einmündung Willy-Brandt-Ring Ecke Am Bergeracker zu einem Verkehrsunfall, zwei Personen wurden schwer, eine Person leicht verletzt.

Ein 61jähriger PKW-Fahrer aus Bad Kreuznach war mit seiner 36jährigen Beifahrerin aus Lohmar auf dem Willy-Brandt-Ring in Richtung Troisdorf unterwegs. An der Einmündung Am Bergeracker wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er den PKW eines entgegenkommenden 64jährigen aus Bannberscheid. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der 61jährige und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt, der 64jährige trug leichte Verletzungen davon, Lebensgefahr bestand nicht. Nach Erstversorgung durch Rettungskräfte wurden die Beteiligten in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle teilweise gesperrt werden, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geführt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtschaden wird auf 25000 Euro geschätzt, beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (Th.)

