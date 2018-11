Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Einbrecher in Pohlhausen

Einbrecher in Pohlhausen

Neunkirchen-Seelscheid - Am Dienstagnachmittag (13.11.2018), zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr, war der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Zum Wahnbach" in Neunkirchen-Seelscheid, Ortsteil Pohlhausen, mit seinem Hund unterwegs, als unbekannte Täter durch eine unverschlossene Kellertür ins Haus gelangten. Als der Hundebesitzer nach Hause kam, überraschte er zwei Männer im Haus, die durch die gleiche Tür wieder nach draußen flüchteten. Die beiden circa 30 Jahre alten Täter mit sportlicher Figur liefen über ein angrenzendes Feld grob in Richtung der Kleinfeldstraße davon. Beute hatten die dunkel gekleideten und ungefähr 180cm bis 185cm großen Einbrecher offensichtlich nicht gemacht, obwohl sie mehrere Zimmer nach Stehlenswertem durchsucht hatten. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Hinweise im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

