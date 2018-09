Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Einbrüche in Restaurant ...

Einbrüche in Restaurant und Eisdiele

Hennef/Sankt Augustin - In der Nacht zu Samstag (22.09.2018) kam es zu Einbrüchen in ein Restaurant an der Hennefer Westerwaldstraße und in eine Eisdiele im HUMA Einkaufspark in Sankt Augustin. Während die Betreiber des Restaurants im Obergeschoss über dem Lokal schliefen, hebelten die Täter ein Holztor zum Innenhof der Gaststätte, das zur Günther-Landsknecht-Straße gelegen ist, auf. Dort gelangten sie an ein Küchenfenster. Sie brachen das Fenster ebenfalls auf und kamen durch die Küche in den Schankraum. Sie machten sich an mehreren Geldspielautomaten zu schaffen und stahlen die Geldeinsätze aus den Automaten. Wieviel Geld sich in den Automaten befand, ist unbekannt. Der Sachschaden liegt bei rund 300,- Euro. Die Kasse der Eisdiele war das Ziel der Einbrecher in Sankt Augustin. Zunächst hebelten sie an der Außentür des Cafés im Bereich des Schlosses. Es gelang den Tätern, die Tür zu öffnen und in den Innenraum zu gelangen. Aus einer Schublade stahlen sie den Kasseneinsatz und eine Kellnergeldbörse. Sie erbeuteten ungefähr 100,- Euro Wechselgeld. Der entstandene Sachschaden ist doppelt so hoch. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den Einbrüchen beobachtet haben, sich bei der Polizei in Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3521 oder in Sankt Augustin unter 02241 541-3321 zu melden. (Bi)

