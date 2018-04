Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Fahrer bei ...

Fahrer bei Frontalzusammenstoß leicht verletzt

Neunkirchen-Seelscheid - Am 24.04.2018 gegen 10:40 Uhr kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw in Neunkirchen-Seelscheid. Ein 86-jähriger Fahrer aus Neunkirchen-Seelscheid war mit seinem Mercedes auf der Talstraße unterwegs und wollte nach links in den Gutmühleweg abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Nissan-Pickup mit Anhänger, den ein 23-Jähriger aus Much fuhr. Obwohl der Fahrer des Nissan noch versuchte zu bremsen und auszuweichen, kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 86-Jährige wurde dabei durch den sich öffnenden Airbag leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 23000,- Euro geschätzt. Durch den Unfall und Folgemaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei leitete den Verkehr örtlich ab.(Ri)

