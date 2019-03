Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Fahrer hatte gestohlene ...

Fahrer hatte gestohlene Kennzeichen am Fahrzeug

Troisdorf - Am Sonntagmorgen fiel einer Funkstreife gegen 02.00 Uhr im Bereich der Louis-Mannstaedt-Straße ein verdächtiger Kleinwagen auf, der angehalten und überprüft werden sollte. Der Fahrer verschwand mit dem Fahrzeug in einem Hinterhof und flüchtete. Bei der Überprüfung der Kennzeichen wurde festgestellt, dass diese am 14.03.2019 in Troisdorf entwendet wurden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte in der Nähe durch eine Funkstreife ein 22jähriger Troisdorfer angetroffen werden. Es handelte sich um den mutmasslichen Fahrzeugeigentümer. Der junge Mann ist der Polizei kein Unbekannter. Die Ermittlungen ergaben, dass er bereits wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Für den genutzten PKW konnte er keinen Eigentumsnachweis erbringen. Das nicht zugelassene Fahrzeug habe er eigenen Angaben nach gekauft.

Die Kennzeichen wurden sichergestellt, ebenso wurde bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse auch der PKW sichergestellt. Im Anschluss der Ermittlungen wurde der junge Mann aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen, es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (Th.)

