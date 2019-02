Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Fahrgast bezahlte seine ...

Fahrgast bezahlte seine Rechnung nicht

Siegburg - Am Samstagmorgen wurde die Polizei um 01.45 h zur Konrad-Adenauer-Alle gerufen, da ein Taxifahrer von einem Fahrgast nicht für die erbrachte Beförderung bezahlt wurde.

Der 48jährige Hennefer hatte sich von Bonn nach Siegburg fahren lassen und verweigerte die Zahlung von über 30 Euro. Nachdem die Beamten die Formalitäten erledigt hatten, beobachteten sie, wie der Hennefer zu anderen Taxifahrern ging und diese bedrängte, ihn nach Hause zu fahren. Dabei kam es dann zu einem Streit, den die Beamten schnell unterbinden konnten. Der stark alkoholisierte Hennefer verhielt sich unkooperativ und kam einem erteilten Platzverweis nicht nach. Er wurde in Gewahrsam genommen und dem Polizeigewahrsam in Troisdorf zugeführt. Er leistete Widerstand, so dass er für den Transport auch gefesselt werden musste. Nach Ausnüchterung wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Es wurden Verfahren wegen Leistungserschleichung und Widerstand eingeleitet. (Th.)

