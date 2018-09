Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Fahrraddiebstahl in ...

Fahrraddiebstahl in Windeck: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Windeck - Die Polizei Rhein-Sieg-Kreis sucht nach einem gestohlenen Fahrrad und bittet um Hinweise. Die Besitzerin des Fahrrads hatte es am Sonntag, 16.09., gegen 21 Uhr an einem Fahrradständer vor einem Biergarten am Schönebecker Weg in Windeck abgestellt. Eine halbe Stunde später stellte die 41-Jährige fest, dass das Rad verschwunden war. Sie hatte es nicht gegen Diebstahl gesichert.

Da es sich um ein sehr auffälliges Fahrrad handelt, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet oder erkennt das Rad wieder? Hinweise nimmt die Polizei Eitorf unter der Rufnummer 02241 541 - 3421 entgegen. (fh)

