Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Hennefer bei Angriff im ...

Hennefer bei Angriff im Biergarten verletzt - Täter gesucht

Hennef - Am 24.04.2018 gegen 17:40 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zum Biergarten einer Shisha Bar an der Bahnhofstraße in Hennef gerufen. Ein 41-jähriger Hennefer war durch den Angriff eines Unbekannten verletzt worden. Der Verletzte schilderte, er sei zu Fuß vom Heiligenstädter Platz zum Hintereingang des Biergartens gegangen und von hinten von einem Unbekannten angepöbelt worden. Dann hätte der Mann ihn mit Fäusten ins Gesicht geschlagen, wodurch er zu Boden gegangen sei. Anschließend hätte der Täter mit einem Besenstil auf ihn eingeschlagen, während er am Boden lag. Der 41-jährige trug unter anderem blutende Kopfverletzungen davon. Er wurde im Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Angreifer konnte unerkannt flüchten. Den Besen ließ er zerbrochen am Tatort zurück. Der Grund des Angriffs ist völlig unklar. Der Flüchtige wird als 25 bis 30 Jahre alt und etwa 185 cm groß mit athletischer Figur beschrieben. Er hat glatte schulterlange Haare und trägt einen Henriquatre Bart. Bekleidet war er mit Bluejeans und Lederjacke. Die Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen.(Ri)

