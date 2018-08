Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Hoher Schaden bei ...

Hoher Schaden bei Einbruch in Baumarkt

Siegburg - Am 27.08.2018, kurz nach Mitternacht, drangen Unbekannte in das Gebäude eines Baumarktes an der Isaac-Bürger-Straße in Siegburg-Zange ein. Zunächst hebelten sie ein Fenster zu der in Nebenräumen gelegenen Bäckerei auf und fanden dort einen kleinen Tresor, den sie aufbrachen. Aus dem Behälter wurde Bargeld in noch unbekannter Menge entwendet. Anschließend gelangten die Täter gewaltsam durch eine Glasscheibe in den Baumarkt, wo sich im Kassenbereich ein Bankautomat befindet. Diesen schnitten sie vermutlich mit einem Winkelschleifer auf, um an die Bargeldfächer zu gelangen. Welche Beute die Täter dort machten, ist ebenfalls noch unklar. Dem nicht genug, richteten die Einbrecher zusätzlich erheblichen Schaden an, indem sie einen Wasserhahn in der Bäckerei öffneten, um die Räume zu überfluten. Vermutlich wollten sie dadurch Spuren vernichten. Als ein Zulieferer gegen 06:00 Uhr eintraf, stand das Wasser Zentimeter hoch in der Bäckerei. Allein der Sachschaden wird auf mehr als 10000,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

