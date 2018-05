Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Junge Frau bedroht, nach ...

Junge Frau bedroht, nach einem verbalen Streit, Familienangehörige mit einem Messer

Siegburg - Zwischen einer 20jährigen Frau aus Troisdorf und ihrem 18jährigen Bruder kam es in der elterlichen Wohnung in Siegburg zu einem verbalen Streit. Der 59jährige Stiefvater der Frau wollte den Streit schlichten. Daraufhin lief die Frau in die Küche und holt ein Fleischermesser und bedroht den Stiefvater. Die 36jährige Mutter ging dazwischen, woraufhin der Stiefvater und der Bruder das Zimmer verlassen konnten. Die Frau bedrohte nun ihre Mutter, die den Notruf wählt. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte kann die Mutter aus dem direkten Gefahrenbereich herausgebracht werden. Die Frau, die sich daraufhin alleine im Zimmer befand, richtete das Messer gegen sich selbst. Durch die besonnene Ansprache eines Polizeibeamten der Polizeiwache Siegburg konnte die aufgebrachte Frau überredet werden, das Messer wegzulegen. Sie wurde in Gewahrsam genommen und zwecks Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Bei dem Einsatz wurde keiner verletzt.

