Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Kokain aus Kneipe verkauft

Kokain aus Kneipe verkauft

Troisdorf - Die Rauschgift-Ermittler der Kripo im Rhein-Sieg-Kreis haben am Freitag (16.03.2018) zwei Männer aus Troisdorf und Sankt Augustin wegen des Verdachts des Kokainhandels in Untersuchungshaft gebracht. Die 33 und 67 Jahre alten Männer sollen zusammen mit einem dritten, in Mülheim an der Ruhr wohnhaften, 52-jährigen Mittäter in einer Kneipe an der Kölner Straße in Troisdorf mit Kokain gedealt haben. Während der Observationen der Gaststätte stellten die Ermittler einen regen Kundenverkehr fest. Am Donnerstagnachmittag schlugen die Beamten zu und nahmen die drei beschuldigten Drogendealer fest. Zudem stellten sie 15 verkaufsfertige Portionen Kokain und Bargeld sicher. Der 52-Jährige aus Mülheim/Ruhr konnte nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen gehen, da gegen ihn keine Haftgründe vorlagen. Die beiden Haupttäter wurden auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der für beide Untersuchungshaft wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Handels mit nicht geringen Mengen Kokain anordnete. Die 33 und 67 Jahre alten Männer sind der Polizei bereits bekannt, da sie im Jahr 2016 wegen Drogenhandels aufgefallen waren. (Bi)

