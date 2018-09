Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Ladendieb vorläufig ...

Ladendieb vorläufig festgenommen

Sankt Augustin - Am 25.09.2018 gegen 19:00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes im Einkaufszentrum an der Rathausstraße in Sankt Augustin zwei Verdächtige, die Kleidung in mitgebrachte Einkaufstaschen packten und versuchten ohne zu zahlen den Laden zu verlassen. Dem Angestellten gelang es, einen der Täter zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dem Mittäter gelang die Flucht. Die hinzugerufenen Polizisten fanden in den Einkaufstaschen des 25-Jährigen mit Wohnsitz in Hürth mehrere Kleidungsstücke und Pflegeartikel im Wert von mehr als 600,- Euro. Darunter Kappen, Jacken und Jeanshosen. Die Waren stammen offenbar aus mehreren Geschäften und wurden als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Der 25-Jährige ist bereits wegen derartiger Delikte in verschiedenen Städten in NRW aufgefallen. Er wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls vorläufig festgenommen. Von dem Mittäter fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlungen dauern an.(Ri)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65853 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65853.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222 E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de