Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Mehrere Kleinbrände am ...

Mehrere Kleinbrände am Wochenende in Sankt Augustin

Sankt Augustin - In Sankt Augustin wurden am vergangenen Wochenende (03.11.2018 und 04.11.2018) mehrere Kleinbrände festgestellt. Am 03.11.2018 gegen 00:45 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung eine qualmende Mülltonne in der Wehrfeldstraße. Die Polizisten konnten den Brand mit dem bordeigenen Feuerlöscher ersticken. Etwa 30 Minuten später wurde aus der nur wenige hundert Meter entfernten Südstraße ein weiterer Brand gemeldet. Ein Anwohner hatte in einer Gitterbox für Müllbehälter einen brennenden Papiercontainer festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Am 04.11.2018 gegen 00:35 Uhr wurde eine brennende Mülltonne auf dem Schulhof der Gesamtschule an der Siegstraße in Sankt Augustin festgestellt. Auch diesen Brand konnte eine Streifenbesatzung mit eigenen Mitteln löschen. Die Kripo hält eine Brandlegung in allen Fällen führ wahrscheinlich und ermittelt wegen des Tatbestandes der Sachbeschädigung durch Feuer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321 entgegen.(Ri)

