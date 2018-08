Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Motorrad und Fahrräder ...

Motorrad und Fahrräder aus Vorgarten gestohlen

Troisdorf - In der Nacht zum 27.08.2018 wurden aus dem Vorgarten eines Reihenhauses an der Theodor-Körner-Straße in Troisdorf-Bergheim ein Motorrad und drei Fahrräder gestohlen. Vor dem zwischen der Max-Hirsch-Straße und der Markusstraße gelegenen Haus war die schwarze Yamaha MT 03 unter dem Küchenfenster abgestellt. Die drei Fahrräder der Marken Elektra, Gudereit und Diamant waren mit Seilschlössern gesichert und wurden samt der Schlösser entwendet. Ein viertes, älteres Rad mit defektem Reifen, ließen die Täter stehen. Sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

