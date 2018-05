Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Motorradfahrer bei ...

Motorradfahrer bei Vorfahrtsunfall schwer verletzt

Ruppichteroth - Am Samstag, den 26.05.2018 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Leverkusener mit seiner Yamaha in Richtung Hennef durch das Derenbachtal (K 17). Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Ruppichteroth bog in Höhe der Winderscheidermühle auf die K 17 in Fahrtrichtung Hennef ein und übersah den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. Durch die Kollision erlitt der Motorradfahrer mehrere Frakturen und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000EUR. (Zi)

