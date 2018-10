Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Motorradfahrer bei Sturz ...

Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Siegburg - Am 12.10.2018 gegen 11:40 Uhr war ein 64-jähriger Siegburger mit seinem Motorrad in Siegburg auf der Isaak-Bürger-Straße in Richtung des Willy-Brandt-Rings (L 332) unterwegs. An der Einmündung bog er nach links auf die L 332 ab und geriet dabei vermutlich mit einem Sturzbügel auf die Fahrbahn. In der Folge stürzte er mit der Maschine und verletzte sich schwer. Ein alarmierter Notarzt und Rettungsassistenten versorgten den ansprechbaren Mann vor Ort, ehe er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Honda des Siegburgers musste mit erheblichen Schäden abtransportiert werden. Durch Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen bis ca. 13:00 Uhr.(Ri)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65853 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65853.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222 E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de