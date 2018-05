Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Much- tödlicher ...

Much- tödlicher Motorradunfall

Much - Am Sonntag, den 06. Mai 2018 gegen 08:30 Uhr, verunglückte ein 27 - jähriger Kölner tödlich mit einem Motorrad. Er befuhr die B 56 in Richtung Much. In der Ortslage Niederwahn kam der Mann in einer Linkskurve zu Fall und rutschte über die Fahrbahn. Dann prallte er gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum. Er verstarb an der Unfallstelle. Es erfolgte eine Vollsperrung der Bundesstraße. (HPS)

