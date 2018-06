Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / PKW kollidiert mit ...

PKW kollidiert mit Linienbus - drei Leichtverletzte

Siegburg - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem VW Polo und einem Linienbus der RSVG am Montagmittag (11.06.2018) auf der Kreuzung Aulgasse/Weierstraße in Siegburg sind drei Fahrgäste im Bus leicht verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen war der Bus, gesteuert von einem 28-jährigen Troisdorfer, auf der Aulgasse in Richtung Lohmar unterwegs. Nach Zeugenangaben zeigte die Ampelanlage an der Kreuzung Aulgasse/Weierstraße für ihn Grünlicht. Zur gleichen Zeit überquerte ein 20-jähriger Siegburger mit seinem VW Polo den Kreuzungsbereich von der Weierstraße kommend in Fahrtrichtung Goethestraße. Im Kreuzungsbereich wurde der VW des 20-Jährigen dann vom Linienbus erfasst. Möglicherweise ist der junge Fahrer bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren. Im Bus verletzten sich drei Fahrgäste im Alter von 17 bis 81 Jahren leicht. Eine ärztliche Betreuung an der Unfallstelle war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000,- Euro geschätzt. (Bi)

