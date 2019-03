Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / PKW überschlägt sich auf ...

PKW überschlägt sich auf der B56

Siegburg (B56) - Am heutigen Sonntag, gegen 19:03 Uhr wurde über Notruf ein Verkehrsunfall auf der B56 zwischen den Anschlussstellen Lohmar und Siegburg-Stallberg gemeldet. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei befuhr ein 86jähriger Fahrer aus Lohmar die B56 in Rtg Lohmar-Birk/Neunkirchen-Seelscheid. In einer leichten Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von Fahrbahn ab, geriet ins Bankett und überschlug sich mehrmals mit seinem Pkw. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Eine Fremdbeteiligung kann zum derzeitigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Es liegt kein Hinweis auf Alkoholkonsum vor. Der Fahrer wurde mit einem RTW unter Notarztbegleitung in ein KH gebracht. Es besteht Lebensgefahr. Der Schaden wird auf ca. 8000 EUR geschätzt. (DS)

