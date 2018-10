Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Pkw verschwand komplett ...

Pkw verschwand komplett im Verkaufsraum der Tankstelle

Sankt Augustin - Am heutigen Tage 06.10.2018 um 13:30 Uhr fuhr eine 79 jährige Dame aus Sankt Augustin mit ihrem Pkw Audi auf das Tankstellengelände der BFT-Tankstelle an der Hennefer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie dann mit ihrem Fahrzeug in den Verkaufsraum der Tankstelle und kam erst im Bereich der Kühltheke zum Stillstand. An Pkw und Verkaufsraum entstand erheblicher Sachschaden (insgesamt ca. 35.000 Euro). Innerhalb des Verkaufsraumes kam niemand zu Schaden. Die 79 Jährige Sankt Augustinerin wurde lediglich leicht verletzt und bestellte sich nach erfolgter Unfallaufnahme ein Taxi, um ihren "Wochenend-Einkauf fortsetzen bzw. durchführen" zu können. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst aus dem Verkaufsraum herausgezogen und abtransportiert. Seitens der eingesetzten Polizeibeamten erfolgt eine Meldung an das zuständige Straßenverkehrsamt.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65853 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65853.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222 E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de