Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Polizeibeamter rettet ...

Polizeibeamter rettet "Batman"

Siegburg - Im Innenhof entdeckte ein Polizeibeamter der Polizei Siegburg gestern (22.08.2018) eine orientierungslos umher krabbelnde Fledermaus, die offenbar zu schwach zum Fliegen war. Ob Mensch oder Maus - einer hilflosen Kreatur wird geholfen. Sowas ist schließlich Ehrensache für einen Polizisten. Also sammelte der Kollege die geschwächte Fledermaus in einer Pappschachtel ein und nahm sie mit ins Büro. Auf der Suche nach einem Expertenrat landete der Kollege schließlich bei der Fledermaus-Hotline des Naturschutzbundes. Dort erklärte man ihm, dass die Fledermaus vermutlich dehydriert sei. Um sie aufzupäppeln, flößte er ihr also mit einem Teelöffel Wasser ein. Die Hilfsaktion ist geglückt: Nach der Stärkung und einer kleinen Verschnaufpause im Büro war die Fledermaus fit für den Weiterflug. (fh)

