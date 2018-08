Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Polizeibeamtin bei ...

Polizeibeamtin bei Kontrolle angegriffen

Siegburg - Am Samstagabend wurde eine 25jährige Polizeibeamtin im Rahmen einer Personenkontrolle von einem 19jährigen Sankt Augustiner angegriffen.

Der junge Mann kam aus Richtung Stadtfest und war in Richtung Humperdinckstraße Ecke Heinrichstraße unterwegs, er war augenscheinlich alkoholisiert. Er wollte den Einmündungsbereich überqueren und wurde von der Beamtin zu seiner Sicherheit aufgefordert, den Zebrastreifen zu benutzen. Im folgenden Gespräch beleidigte er die Beamtin, so dass seine Personalien festgestellt werden sollten. Nachdem er angesprochen wurde, drehte er sich um und trat nach der Beamtin. Diese wurde am Arm getroffen. In der Folge wurde der 19jährige zunächst zu Boden gebracht und anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab 1,84 Promille, eine Blutprobe wurde zur Beweissicherung entnommen.

Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand eingeleitet. Nach ein paar Stunden wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen. (Th.)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Pressestelle

