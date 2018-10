Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Quad überschlug sich / ...

Quad überschlug sich / Fahrer schwer verletzt

Much, Berghausenstraße - Am 06.10.2018 um 14:40 Uhr befuhr ein 44 Jähriger aus Remagen mit seinem Quad die abschüssige Berghausenstraße, aus Fahrtrichtung Berghausen kommend, in Fahrtrichtung Much-Ort. Ausgangs einer Linkskurve geriet der 44 Jährige auf den unbefestigten Seitenstreifen, stürzte die angrenzende Böschung hinunter und überschlug sich mehrfach. Der Quad-Fahrer, welcher sich hierbei schwer verletzte, wurde mittels Rettungshubschrauber dem Krankenhaus Engelskirchen zugeführt. Am Quad entstand ein Sachschaden von ca. 1200 Euro.

